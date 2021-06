అంత గొప్ప మనసు ఎవరికుంటుంది, ఫామిలీ మెంబర్ ని అన్నాడు...చిరు, సూర్య గురించి మోహన్ బాబు ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్

డైలాగ్ కింగ్ మోహన్ బాబు ప్రధాన పాత్రలో న‌టిస్తోన్న‌ 'సన్నాఫ్ ఇండియా' సినిమా టీజ‌ర్ హీరో సూర్య చేతుల మీదుగా విడుద‌లైంది. 'మన అంచ‌నాల‌కు అంద‌ని వ్య‌క్తిని ఇప్పుడు మీకు ప‌రిచ‌యం చేయ‌బోతున్నాను.. త‌న రూటే సె‌ప‌రేటు' అంటూ మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి వాయిస్ ఓవ‌ర్ తో ఈ టీజ‌ర్ మొదలు కావడం ఆసక్తి రేపుతోంది. అయితే ఈ టీజర్ రిలీజ్ నేపథ్యంలో మోహన్ బాబు చేసిన కామెంట్స్ ఆసక్తికరంగా మారాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Mohan Babu is thrilled about his upcoming film, Son of India. Tamil actor Suriya took Twitter to share the teaser of Son of India.Megastar Chiranjeevi has lent voice to the teaser. recently mohanbabu thanked them both.