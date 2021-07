మా ఎన్నికల్లో ఊహించని ట్విస్ట్.. ఆ అందరికీ దెబ్బ మామూలుగా లేదుగా!

టాలీవుడ్ లో మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఎన్నికలు కలకలం రేపుతున్నాయి.. అసలు ఎన్నికలు కూడా ప్రకటించకుండానే బరిలోకి దిగుతున్న అంటూ ప్రకాష్ రాజ్ మొదలుకొని మంచు విష్ణు, హేమ సివీఎల్ నరసింహారావు లాంటి వాళ్ళు తెరమీదకు వచ్చారు. వారందరికీ షాక్ ఇచ్చేలా ఒక వార్త వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

As per latest update Prakash Raj's mind is in question mark now. When he asked to know the date of MAA elections, the advocate from Naresh's side gave a reply explaining the clause in the by laws.