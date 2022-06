ప్రముఖ నటుడు వీకే నరేష్ నాలుగో వివాహానికి సంబంధించిన వార్త స్థానిక మీడియానే కాకుండా జాతీయ మీడియాను కూడా కుదిపేస్తున్నాయి. ప్రముఖ నటి పవిత్రా లోకేష్‌ను వివాహం చేసుకొంటున్నారనే వార్త ఇప్పడు మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అయితే ఇద్దరి వైవాహిక జీవితానికి సంబంధించిన బంధాలపై ఆసక్తికరమైన చర్చ జరుగుతున్నది. అయితే నరేష్ మూడో భార్యకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Senior Actor VK Naresh marriage with Pavithra Lokesh is hot topic in the south Industry. As per report, VK Naresh not taken divorce from third wife Ramya Raghupathi