వేశ్య పాత్రలో ఎన్టీఆర్ హీరోయిన్.. అన్నీ చెప్పేసి ఇప్పుడేం చెప్పనంటోంది!

బాలీవుడ్ హీరోయిన్ పాయల్ ఘోష్ కొంతకాలం క్రితం సినిమాల కన్నా ఎక్కువ కాంట్రవర్సీలతోనే వార్తల్లో నిలిచింది. హిందీ సినిమాల దర్శకుడు అనురాగ్ కశ్యప్ పైన లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు చేసి సంచలనం సృష్టించింది. మీటూ అంటూ బాలీవుడ్లో బాగానే ప్రకంపనలు సృష్టించింది. అయితే ప్రస్తుతం ఈ బ్యూటీ సినిమాల్లోకి రీ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోంది. "రెడ్"అనే చిత్రంలో పాయల్ ప్రధాన పాత్రలో కనిపించనుంది. ఈ సినిమాలో తాను చేయబోయే వేశ్య పాత్ర కోసం చాందినీ బార్ లో టబు, ప్రెట్టి ఉమెన్ లో జూలియా రాబర్ట్స్ పాత్రను ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకున్నానని చెప్పుకొచ్చింది.

ఈ విషయం గురించి అలా మాట్లాడుతూ "ప్రస్తుతానికైతే ఈ సినిమా గురించి పెద్దగా వివరాలను వెల్లడించలేను. కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం సన్నాహాలు మాత్రం భారీగా జరుగుతున్నాయని వెల్లడించింది. ఇందులో లో వేశ్య పాత్రలో నటించడానికి చాలా రీసెర్చ్ చేశానని, నటిగా దర్శకుడు తెరపై ఏం చూపించాలని కోరుకుంటున్నాడో అందులో లీనమై పోవడం తనకు చాలా ముఖ్యమని అంటుంది ఈ భామ. ఆమె రెడ్ చిత్రంలో కృష్ణ అభిషేక్ సరసన హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.

ఈ చిత్రానికి అశోక్ త్యాగి దర్శకత్వం వహిస్తుండగా సురేందర్ జగ్తాప్, రాజీవ్ చౌదరి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. అయితే కొన్నాళ్ళ పాటు సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న పాయల్ ఇప్పుడు వేశ్య పాత్రలో నటిస్తుండడం ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇక ఈ బ్యూటీ టాలీవుడ్ కు కూడా పరిచయమే. తెలుగులో లో మంచు మనోజ్ "ప్రయాణం" అనే సినిమాతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ "ఊసరవెల్లి" సినిమాలో సైతం ఆమె హీరోయిన్ ఫ్రెండ్ గా కనిపించింది. ఆ తర్వాత చాలా కాలానికి మీటూ ఆరోపణలతో మళ్లీ ఆమె పేరు తెరపైకి వచ్చింది.

English summary

Bollywood heroine Payal Ghosh is going to make a re-entry into the movies. Payal will be seen in the lead role in the movie "Red". she says she was inspired by the role of Julia Roberts in pretty woman, Tabu in the chandini Bar.