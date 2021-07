యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, మహానటి ఫేమ్ డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్ కాంబినేషన్‌లో ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్ వైజయంతీ మూవీస్ భారీ బడ్జెట్‌తో రూపొందించిన ఇంటర్నేషనల్ స్థాయి ప్రాజెక్ట్‌ షూటింగ్ లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ షూటింగ్ ప్రారంభోత్సం గురించి ఇండియన్ సూపర్ స్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్ చేసిన ట్వీట్ వైరల్‌గా మారింది. ఈ షూటింగ్ ప్రారంభోత్సవం గురించి వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Prabhas 21 and Nag Ashwin Movie started in Hyderabad on July 24th with grand manner. Amitabh Bachchan tweet goes viral. Bigg Bs tweeted that, travelled .. and the mahurat of first day tomorrow .. a new film a new beginning , a new environ .. 'NEW' never fades .. it grows exponentially