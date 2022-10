Prabhas review on Kantara రెండుసార్లు చూశా, గ్రేట్ కాన్సెప్ట్.. థ్రిల్లింగ్ క్లైమాక్స్.. ప్రభాస్ ప్రశంసల వర్షం

కన్నడ సినీ పరిశ్రమలో కేజీఎఫ్ తర్వాత కంతారా మూవీ దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపుతున్నది. కన్నడ వెర్షన్‌లో ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్‌తో రిలీజైన ఈ చిత్రానికి రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహించడమే కాకుండా అద్బుతమైన ఫెర్ఫార్మెన్స్‌తో ప్రేక్షకులను మైమరిపించాడు. ఈ సినిమాను రెండుసార్లు చూశానని ప్రభాస్ తెలియజేస్తూ.. సినిమాపై రివ్యూను ఎలా ఇచ్చారంటే..

Prabhas review on Kantara movie. He wrote on instagram that, Watched #Kantara for the second time and what an extraordinary experience it has been! Great concept and a thrilling climax. A must watch film in theatres!!!