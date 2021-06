మా బరిలో ప్రకాష్ రాజ్... పోటీగా దిగుతున్న మంచు విష్ణు.. ఆయన మద్దతు ఎవరికి?

టాలీవుడ్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఎన్నికలు ప్రతి ఏడాది వివాదాస్పదంగా మారుతున్న సంగతి తెలిసిందే. చివరిగా జరిగిన మా ఎన్నికలలో అయితే ఒక పక్క నరేష్ మరో పక్క శివాజీరాజా ఒకరి మీద ఒకరు పోటీ చేయడంతో ఒకరి మీద ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకోవడమే కాక మీడియా ముందుకు కూడా వచ్చి పెను విధ్వంసమే సృష్టించారు. అలాంటి మా ఎన్నికలు ఇప్పుడు మళ్లీ వార్తల్లోకి వచ్చాయి. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Prakash Raj is all set to contest for the post of the President of Movie Artists Association. as per latest buzz in the media the he is going to contest against Vishnu Manchu, the actor-writer-producer.