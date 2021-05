Rajamouli's RRR : మొత్తం పది భాషల్లో .. రికార్డ్ బ్రేకింగ్ ధరకి డిజిటల్, శాటిలైట్ రైట్స్.. పూర్తి లిస్ట్ ఇదే!

దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో మెగా పవర్​స్టార్ రామ్​చరణ్, యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ హీరోలుగా తెరకెక్కిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం 'ఆర్ఆర్ఆర్'. సినిమా అనౌన్స్ చేసిన నాటి నుంచి ఈ సినిమా మీద ఎన్నో అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమా కూడా ఆ స్థాయిలోనే ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేస్తూ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. ఈ సినిమా ఐదు భారతీయ భాషలలోనే కాక మరో ఐదు విదేశీ బాషలలో కూడా రిలీజ్ అవుతోంది. ఆ విషయం కొద్ది సేపటి క్రితమే అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

We are delighted to announce the official DIGITAL & SATELLITE partners for India’s Biggest Film #RRRMovie . Thanks to @ssrajamouli ji & @DVVMovies for choosing us to present @RRRMovie . @jayantilalgada @PenMovies @NetflixIndia @ZEE5India @zeecinema @starmaa @vijaytelevision pic.twitter.com/5FQ6G45qPI

As we all know Jayantilal Gada of pen studios has bagged the satellite and digital rights of SS Rajamouli’s RRR. The producer had got the satellite, digital rights and electronic for all languages – Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam and Hindi. Now pen studios announced all their partenrs for streaming.