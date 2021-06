తెలంగాణలో లాక్‌డౌన్, కర్ఫ్యూ ఎత్తివేయడంతో సినిమా షూటింగులు జోరందుకొన్నాయి. బాహుబలి తర్వాత దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందిస్తున్న RRR చిత్ర షూటింగ్ హైదరాబాద్‌లో మొదలైంది. స్వతంత్రానికి పూర్వం జరిగే కథ కోసం వేసిన సెట్‌లో ప్రస్తుతం షూటింగు జరుగుతున్నదని, అందులో కొమురం భీమ్, అల్లూరి సీతారామరాజు నేపథ్యంగా ఉన్న సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఇటీవలే ఈ షూటింగులో రాంచరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ జాయిన్ అయినట్టు తెలిసింది.

జూన్ 21 తేదీ నుంచి రాంచరణ్ షూటింగుకు హాజరైనట్టు.. తన అల్లూరి సీతారామరాజు గెటప్‌ను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. ఆ తర్వాత ఈ షూటింగ్‌కు ఎన్టీఆర్ కూడా హాజరై కీలక సన్నివేశాల షూట్‌లో పాల్గొన్నారు. ఈ షూటింగ్‌ను ఆగస్టు లోపు పూర్తి చేయాలని రాజమౌళి నిర్ణయించుకొన్నట్టు తెలిసింది. ఈ సినిమాను అక్టోబర్ 13వ తేదీన రిలీజ్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు తెలిసింది.

సెకండ్ వేవ్ కోవిడ్‌ లాక్‌డౌన్‌కు ముందు దాదాపు ఈ షూటింగును 50 రోజులపాటు నిర్విరామంగా జరిపారు. ఈ సినిమాకు హైలెట్‌గా నిలిచే యాక్షన్ సీన్లను భారీగా చిత్రీకరించినట్టు సినీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఆ తర్వాత కోవిడ్ విజృంభించడంతో షూట్‌ను వాయిదా వేశారు.

ప్రముఖ నిర్మాత డీవీవీ దానయ్య నిర్మిస్తున్న RRR చిత్రంలో బాలీవుడ్ తారలు అజయ్ దేవగన్, అలియా భట్, శ్రీయ సరన్ నటిస్తుండగా.. హాలీవుడ్ తారలు ఓలియా మోరిస్, అలిసన్ డూడీ,, రే స్టీవెన్‌సన్ తదితరులు నటిస్తున్నారు. అంతా సానుకూలంగా ఉంటే.. ఈ చిత్రాన్ని అక్టోబర్ 13వ తేదీన రిలీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.

English summary

Mega power star Ram Charan and Young tiger NTR joined SS Rajamouli's RRR Shoot after lockdown lift in Telangana. Report suggest that This shoot will be completed in August. Unit is planning to release this movie on October 13.