The Family Man 2 : ఇండియన్ జేమ్స్ బాండ్ వచ్చేసింది.. ఆయనకు ఒక్కడికే సాధ్యం.. ఆకాశానికెత్తేసిన వర్మ

తెలుగు ప్రేక్షకులే కాక అన్ని భాషల ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ది ఫ్యామిలీ మాన్ 2 సిరీస్ జూన్ 4వ తేదీ నుంచి స్ట్రీమ్ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. కరోనా కారణంగా దాదాపుగా అందరూ ఇళ్లకే పరిమితం కావడంతో గత ఏడాది నుంచి సినిమాలతో పాటు వెబ్ కంటెంట్ కి కూడా క్రేజ్ పెరుగుతోంది. దీంతో ది ఫ్యామిలీ మాన్ రెండో సీజన్ కూడా విశేష ఆదరణ దక్కించుకుంది. తాజాగా ఈ సిరీస్ కు సంబంధించి కొన్ని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు రామ్ గోపాల్ వర్మ. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే.



English summary

Ram Gopal Varma Applauses manoj bajpayee for The Family Man 2. he took his twitter handle and stated''FAMILY MAN 2 gives rise to a realistic James Bond franchise which can go on forever .Mixing family drama/action/entertainment is complex and can only be pulled off by an incredible actor like manoj as he treads the very fine line between realistic and dramatic;