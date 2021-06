ఆమె తొడలకి ముద్దు పెడుతూ వర్మ... ఆ టాలెంట్ కూడా ఉందంటూ...రచ్చ మామూలుగా లేదుగా!

రామ్ గోపాల్ వర్మ ఒకప్పుడు ట్రెండీ సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్, అలాంటి ఆయన సినిమాలు ఇప్పుడు అన్నీ వివాదాలకు కేరాఫ్ గా నిలుస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు వర్మ సినిమాల కోసం ఎదురు చూసిన వాళ్ళు సైతం అసలు వర్మ సినిమా వస్తుందంటే పట్టించుకోని పరిస్థితి. కొన్నేళ్లుగా వర్మ తన రేంజ్‌కు తగ్గట్లుగా ఒక్క సినిమా కూడా చేయలేకపోయాడు. అయితే ఇప్పుడు ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాలో రకరకాల పోస్టులు పెడుతున్న ఆయన తాజాగా పోస్ట్ చేసిన ఫోటో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే



English summary

Ram Gopal Varma becoming too romantic these days, recently he shared gym photos with bigg boss fame ariyana glory, and today he posted some kissing pictures with another model named Sonia Naresh.