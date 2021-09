మరో సినిమాను స్టార్ చేయబోనున్న రవితేజ: రెండూ రిలీజ్ కాకముందే మూడోది కూడా!

బ్యాగ్రౌండ్ లేకపోయినా సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి.. కెరీర్ ఆరంభంలో చిన్న చిన్న పాత్రలను పోషించి.. ఆ తర్వాత హీరోగా మారిపోయాడు మాస్ మహారాజా రవితేజ. తనదైన శైలి స్టైల్స్‌తో పాటు అదిరిపోయే యాక్టింగ్‌తో ఆకట్టుకున్న అతడు.. చాలా కష్టాలు పడిన తర్వాత స్టార్ హీరోగా ఎదిగాడు. మరీ ముఖ్యంగా బీ, సీ సెంటర్లలో కొన్ని కోట్ల మంది అభిమానాన్ని అందుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి వెనుదిరిగి చూడని ఈ మాస్ హీరో.. హిట్లు ఫ్లాపులతో ఏమాత్రం సంబంధం లేకుండా వరుసగా సినిమాల మీద సినిమాలు చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నాడు. దీంతో చేతి నిండా ప్రాజెక్టులతో ఎప్పుడూ ఫుల్ బిజీగానే కనిపిస్తున్నాడు.

చాలా కాలం పాటు ఫ్లాపుల పరంపరతో ఇబ్బందులు పడిన రవితేజ.. ఈ ఏడాది ఆరంభంలో వచ్చిన 'క్రాక్'తో మరోసారి హిట్ ట్రాక్ ఎక్కాడు. అంతేకాదు, సంక్రాంతి సీజన్‌లో విజేతగా నిలవడంతో పాటు కలెక్షన్లనూ ఊహించని విధంగా వసూలు చేసింది. తద్వారా ఈ చిత్రంతో కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్‌ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఈ ఉత్సాహంతోనే మాస్ మహారాజ రవితేజ మరిన్ని ప్రాజెక్టులను లైన్‌లో పెట్టుకుంటున్నాడు. అదే సమయంలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇలా పలు ప్రాజెక్టులను ఇప్పటికే మొదలు పెట్టేశాడు కూడా. దీంతో అతడి అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.

'క్రాక్' విజయంతో ఉత్సాహంగా ఉన్న మాస్ మహారాజా.. ఆ వెంటనే రమేష్ వర్మ దర్శకత్వంలో 'ఖిలాడీ' అనే సినిమా స్టార్ట్ చేశాడు. సస్పెన్స్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రాబోతున్న ఈ సినిమాలో రవితేజ డబుల్ రోల్ చేస్తున్నాడు. మీనాక్షి చౌదరి, డింపుల్‌ హయతి హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. పెన్‌ స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో హవీష్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. రాక్‌స్టార్‌ దేవి శ్రీ ప్రసాద్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇటీవలే విడుదలైన ఈ సినిమా పోస్టర్లు.. ఫస్ట్ గ్లిమ్స్‌కు ప్రేక్షకుల నుంచి విశేషమైన స్పందన వచ్చింది. ఇది ఎప్పుడో విడుదల కావాల్సి ఉన్నా కోవిడ్ సెకెండ్ వేవ్ కారణంగా వాయిదా పడిపోయింది.

'ఖిలాడీ' మూవీ పూర్తి కాకముందే రవితేజ.. శరత్ మందవా అనే దర్శకుడితో 'రామారావు ఆన్ డ్యూటీ' అనే చిత్రాన్ని మొదలెట్టాడు. ఇది కూడా చాలా వరకూ చిత్రీకరణను పూర్తి చేసుకుంది. దీంతో దీన్ని కొద్ది రోజుల పాటు ఆపేసి.. మళ్లీ 'ఖిలాడీ'ని పున: ప్రారంభించాడు. ఈ రెండు చిత్రాలు కొద్ది రోజుల్లోనే టాకీ పార్ట్‌ను కంప్లీట్ చేసుకుంటాయి. అంటే రవితేజ పూర్తిగా ఖాళీ అయిపోతాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మాస్ హీరో తన తదుపరి సినిమాను కూడా ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నాడని తెలుస్తోంది. దీన్ని ఫ్యామిలీ చిత్రాల దర్శకుడు త్రినాథరావు నక్కిన తెరకెక్కించబోతున్నాడనే టాక్ వినిపిస్తోంది.

వాస్తవానికి రవితేజ.. త్రినాథరావు నక్కినకు చాలా రోజుల క్రితమే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు. వీళ్లిద్దరి కలయికలో మూవీ 'క్రాక్' తర్వాత మొదలవుతుందని అంతా అనుకున్నారు. కానీ, కుదరలేదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దీన్ని వచ్చే అక్టోబర్ నుంచి ప్రారంభించాలని భావిస్తున్నారట. అంతేకాదు, 1వ తేదీనే దీన్ని మొదలెట్టాలని ప్లాన్ కూడా చేసుకున్నారట. దీనికి సంబంధించిన ప్రకటనను అతి త్వరలోనే వెల్లడించబోతున్నారని తెలుస్తోంది. పూజా కార్యక్రమాలు మొదలైన వెంటనే రెగ్యూలర్ షూటింగ్‌ను కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నారనే టాక్ వినిపిస్తోంది.

Mass Maharaj Ravi Teja Now Doing Khiladi and Ramarao On Duty. After These Movies He Will do a film Under Trinadha Rao Nakkina. This Movie Starts From October.