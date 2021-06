RRRలో అజయ్ దేవగన్ రోల్ లీక్.. జక్కన్న దాచినా బుడ్డోడు బయట పెట్టేశాడు!

తన సినిమాల విషయంలో రాజమౌళి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. రిలీజ్ అయ్యే వరకు తన సినిమాలకు సంబంధించిన ఎలాంటి వార్తలు రాకుండా ఉండేలాగా ఆయన ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఆయన ఎంత కేర్ తీసుకుంటారో లీకు రాయుళ్ళు కూడా ఆయన సినిమాలకు సంబంధించిన ఏదో ఒక విషయాన్ని లీక్ చేయడానికి అంతే ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పటికే పలుమార్లు ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాకు సంబంధించి కొన్ని ఫోటోలు, ఫైట్ సీన్స్ వీడియోలు బయటకు రాగా ఇప్పుడు ఏకంగా ఒక బడా న్యూస్ లీక్ అయింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

there are some speculations that Ajay Devgn will be seen as Jr NTR’s father in RRR. The suspense was broken by a child artiste identified as Chekry.