RRR అవార్డుల ప్రభంజనం.. లండన్‌ క్రిటిక్స్‌ అవార్డుకు ఎంపిక!

దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో మెగా పవర్ స్టార్ రాంచరణ్, యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన మల్టీ స్టారర్ చిత్రం RRR. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం భారీ కలెక్షన్లను సాధించింది. థియేట్రికల్ రిలీజ్‌తో బాక్సాఫీస్‌ను అదరగొట్టిన ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం ఓటీటీలో కూడా ప్రభంజనం సృష్టిస్తున్నది. ఇక ఆస్కార్ బరిలో నిలిచిన ఈ చిత్రానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు దేశాల్లో క్రిటిక్స్ అవార్డులకు నామినేట్ అవ్వడం మరో విశేషంగా మారింది. తాజాగా లండన్ క్రిటిక్స్ సర్కిల్ అవార్డుల నామినేట్ అవ్వడం తెలుగు, భారతీయ సినీ అభిమానులకు ఆనందాన్ని పంచుతున్నది.ఈ వార్తకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే...

DVV Entertainment tweeted that Elated to share that #RRR is soaring high in the sky. RRRmovie bagged 2 nominations at the LondonCritics’ Circle Awards for Best Foreign-Language Film of the Year and Technical Achievement Award (stunts)