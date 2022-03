RRR Memes: సినిమా చూడాలంటే రెండు గాజులు కాదు.. ఆస్తులు కూడా అమ్మాల్సిందే.. గిలిగింతలు పెడుతున్న మీమ్స్ చూశారా?

బాహుబలి సినిమాతో తెలుగు సినిమా స్థాయిని ప్రపంచవ్యాప్తం చేసిన రాజమౌళి ఇప్పుడు RRR అనే సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమా అనేక వాయిదాల అనంతరం మార్చి 25 న ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. ఈ సినిమా విడుదలవుతున్న క్రమంలో అందరూ RRR గురించే మాట్లాడుతున్నారు. ఈ సినిమా గురించి మాత్రమే కాదు... సినిమా టికెట్ రేట్స్ గురించి కూడా చాలా మంది పెద్ద ఎత్తున ఛార్షితున్నారు. అంత రేటు ఏంటి? అని కొందరు ప్రశ్నిస్తుంటే... మరికొంత మంది ఈ సినిమా చూడాలి అంటే ఆస్తులు అమ్మాలసిందే అన్నట్టు ఫన్నీగా స్పందించారు. RRR సినిమాపై వచ్చిన మీమ్స్ గురించి రాజమౌళి, ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారంటే పరిస్థితి అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక టికెట్ రేట్స్ మీద వచ్చిన మీమ్స్ మీరు కూడా ఒక లుక్కు వేసేయండి మరి.

English summary

The Movie RRR Directed by Rajamouli, stars NTR, Rancharan is going to release. this movie ticket rates are high, so Netizens are expressing their displeasure with the memes on social media.