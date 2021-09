MAA బిల్డింగ్ కాదది, ఫ్లాట్.. అసలు సమస్య అదే... శివాజీ రాజా సంచలనం!

మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్ (మా) ఎన్నికలు రోజు రోజుకీ చర్చనీయంశంగా మారుతూనే ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఎన్నికల బరిలో దిగుతున్న ప్రకాష్ రాజ్, మంచు విష్ణుల మధ్య మా బిల్డింగ్ అంశం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అయితే వారు నేరుగా ఈ విషయాలు ప్రస్తావించకున్నా వారికి మద్దతు పలుకుతున్న వారు దానిని ఇప్పుడు హైలైట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే మోహన్ బాబు చేసిన కామెంట్స్ మీద నాగబాబు కౌంటర్ గా కామెంట్స్ చేయగా ఇప్పుడు శివాజీ రాజా చేసిన కామెంట్స్ ఆసక్తికరంగా మారాయి.. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Responding to controversy on the sale of Movie Artistes Association (MAA) building, senior Tollywood actor Shivaji Raja over phone clarified that it was not a building as reported but it was a two bed-room flat.