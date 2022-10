Prince Trailer review.. అనుదీప్ మార్క్ ఫన్.. శివకార్తీకేయన్ ఎమోషన్స్..ఇండియావైడ్ ట్రెండింగ్‌

శ్రీ వెంకటేశ్వర సినిమా ఎల్ఎల్‌పీ, సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం ప్రిన్స్. సునీల్ నారంగ్, పుష్కర్ రామ్మోహన్ రావు, డీ సురేష్ బాబు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి జాతిరత్రాలు ఫేమ్ అనుదీప్ కేవీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. దీపావళీ కానుకగా రిలీజ్ అవుతున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైలర్‌ను ఇటీవల రిలీజ్ చేయగా ట్రెండింగ్‌గా మారింది. ఈ ట్రైలర్ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Prince Trailer review: Sivakarthikeyan's movie is set release for Diwali. Anudeep KV is the director. Which is produced by Sunil Narang, Ram mohan Rao and D Suresh Babu Here is the trailer review.