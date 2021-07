సోను సూద్ ను కొడుతుంటే తట్టుకోలేకపోయిన పిల్లాడు.. ఒక్క దెబ్బకు టీవీ బద్దలైంది..స్పందించిన రియల్ హీరో

సినిమాలో నటీనటుల గురించి సరిగ్గా తెలియని వారికి కూడా ఇప్పుడు సోనూసూద్ అంటే ఎవరో తెలుసు. విలన్ గా చాలా సినిమాల్లో బ్యాడ్ గా కనిపించిన సోనూ రియల్ లైఫ్ లో మాత్రం ఒక ఆపద్బాంధవుడిగా కనిపించాడు. కరోనా కష్ట కాలంలో ఎంతోమందికి సహాయం అందించి రియల్ హీరో అనిపించుకున్నాడు. అయితే ఇటీవల ఒక చిన్న పిల్లవాడు సోనూసూద్ పై చూపించిన అభిమానానికి అందరూ షాక్ అయ్యారు. అతను ఏకంగా ఇంట్లో టీవీని పగలగొట్టేశాడు.

English summary

A 7-year-old boy from Sangareddy, Virat, broke a television set at his house out of his love for Sonu Sood. He was angry watching a movie where the actor is hit by the hero. Angry that someone who saved the lives of millions was being hit, he broke the TV set into pieces.