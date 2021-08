రెండవ భర్త ఆస్తులపై సింగర్ సునీత షాకింగ్ కామెంట్స్.. అందుకే ఒప్పుకున్నా అంటూ..

తన పాటలతో గత పాతికేళ్లుగా సంగీత ప్రియులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్న సునీత అప్పుడప్పుడు తన మాటలతో కూడా ఎంతగానో ఆలోచింపజేస్తుంది. తన జీవితానికి సంబంధించిన ఎన్నో విషయాలను ఆమె చాలా ఇంటర్వ్యూలో షేర్ చేసుకున్నారు. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎవరిపై ఆధారపడకుండా తన కాళ్ళపై తాను నిలదొక్కుకున్నట్లు చెబుతుంటారు. కష్టాలను ఎదుర్కొని ముందుకు సాగాలని చెప్పే సునీత ఏ విషయాన్ని అయినా సరే పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలని కూడా చెబుతుంటారు. ఇక ఆమె రెండో పెళ్లి పై వార్తలు ఈ స్థాయిలో వైరల్ అయ్యాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. అయితే ఆ విషయంపై కూడా సునీత చాలాసార్లు వివరణ ఇచ్చింది. ఆ ప్రపోజల్స్ గురించి కూడా ఓపెన్గా చెబుతూ భర్త ఆస్తులపై కూడా ఎవరూ ఊహించని విధంగా కామెంట్ చేసింది.

English summary

the news on the singer sunitha second marriage went viral on this scale. However, Sunita also clarified the matter several times. The husband also unexpectedly commented on the assets, saying he was also open about those proposals.