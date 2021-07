నారప్ప ఒక్కటే కాదు.. ఆ ఆరు సినిమాలు కూడా, బాంబు పేల్చిన సురేష్ బాబు!

టాలీవుడ్ లో ప్రముఖ నిర్మాతల్లో ఒకరైన సురేష్ బాబు ఇప్పుడు కొద్దిరోజులుగా హాట్ టాపిక్ గా నిలుస్తున్నారు. ఆయన సోదరుడు వెంకటేష్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ నారప్ప సినిమా డిజిటల్ రిలీజ్ కారణంగా సురేష్ బాబు అందరికీ టార్గెట్ గా మారాడు. తాజాగా ఆయన తన సినిమాల డిజిటల్ రిలీజ్ కి సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Suresh Babu interacted with media about Narappa today. he said they have Seven films in my production right now. All of them with partners. So, I do not know how they release (Theaters or OTT), Only Tharun Bhascker's film solely made on Suresh Productoins, I can say only that film will release in theaters.