లాక్ డౌన్ తరువాత మళ్ళీ సినిమాల సందడి.. జూలై 30న రాబోతున్నా 5 సినిమాలు..

సినిమా ప్రపంచాన్ని కరోనా వైరస్ భారీ దెబ్బ కొట్టింది. దాదాపు సంవత్సరంన్నర సమయాన్ని వృధా చేసింది. ఈ రేంజ్ లో షాక్ తగులుతుందని ఎవరు ఊహించలేదు. ఇక మరోవైపు థర్డ్ వేవ్ హెచ్చరికలు అందుతున్న సమయంలో థియేటర్స్ మళ్ళీ ఓపెన్ అయ్యాయి. ఈ నెల 30 నుంచి కొన్ని సినిమాలు వాటి అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి సిద్ధమయ్యాయి. ఇక అందులో రెండే రెండు సినిమాలు కాస్త హైప్ క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి.

English summary

The corona virus has hit the movie world hard. Wasted almost a year and a half. Who would have guessed that the shock would hit in this range. Theaters, on the other hand, reopened when third-wave warnings were received. From the 30th of this month some movies are ready to test their luck. The second two films are trying to create some hype.