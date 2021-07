టాలీవుడ్ సినిమా ఇండస్ట్రీ మార్కెట్ పెరిగిన మాట వాస్తవమే అయినప్పటికీ థియేటర్స్ బిజినెస్ చాలా వరకు నష్టాల్లోనే ఉన్నట్లు కొంతమంది ఓనర్స్ వాబోతున్నారు. కొంతమంది నిర్మాతలు సొంతంగా థియేటర్స్ నడిపించలేక అమ్మేసుకున్నారు కూడా. మరికొందరు లీజుకు తీసుకొని నడిపిస్తున్నారు. ఇక ఇటీవల మరోసారి పార్కింగ్ చార్జీలను అమల్లోకి తేవాలని టాలీవుడ్ నిర్మాతలు తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరువుతోంది.

English summary

While it is true that the Tollywood film industry market has grown, some owners are saying that the theater business is largely at a loss. Some producers even sold their own theaters to run. Others are leased and run. Recently, Tollywood producers are in talks with the Telangana government to reintroduce parking charges.