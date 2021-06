కత్తి మహేష్ కారుకు యాక్సిడెంట్... కంటికి తీవ్ర గాయాలు, ఆపరేషన్ కూడా!

తెలుగు ప్రేక్షకులకు కత్తి మహేష్ ఎవరో ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయక్కర్లేదు. తెలుగు సినిమా క్రిటిక్ గా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన ఆయన ఆ తర్వాతి కాలంలో నటుడిగా, దర్శకుడిగా మారి ఏవో ఒక వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేస్తూ వార్తల్లో నిలిస్తూ ఉంటారు. తాజాగా ఆయన ప్రయాణిస్తున్న కారుకు రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆయనకు తీవ్ర గాయాలు అయినట్లు తెలుస్తోంది. అందుకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Kathi Mahesh's car hit a lorry from behind on National Highway near Nellore. The car's front part is damaged Kathi Mahesh eyes were also damaged. and shifted to a local hospital.