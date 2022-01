RRR రిలీజ్ డేట్‌ విషయంలో కొత్త ట్విస్టు.. ఆ డేట్ కాకపోతే మరో డేట్ అంటూ ప్రకటన

దేశ సినీ పరిశ్రమలో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిన RRR చిత్రం మూవీ రిలీజ్ వాయిదా పడటం సినీ అభిమానులకు నిరాశను కలిగించింది. సంక్రాంతి బరిలోకి దూకుతుందనుకొన్న ఈ చిత్రాన్ని దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి నిరవధికంగా వాయిదా వేస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవడం సినీ వర్గాలను దిగ్బ్రాంతికి గురిచేసింది. అయితే ఈ సినిమాను ఎప్పుడెప్పుడూ వెండితెరపై చూద్దామని అనుకొంటున్న ప్రేక్షకులకు RRR మూవీ యూనిట్ తియ్యని కబురందించింది. రిలీజ్ డేట్‌కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

SS Rajamouli movie RRR release date: RRR will hit the screens on March 18. If the third wave doesn't subside and the cinema halls fail to operate at full capacity by then, the magnum opus will hit the screens on April 28.