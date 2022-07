VK Naresh ముగ్గురు భార్యలు.. వారి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటో తెలుసా?

గత కొద్దిరోజులుగా నటుడు నరేష్, పవిత్ర లోకేష్ వ్యవహారం హాట్ టాపిక్ గా మారిన సంగతి తెలిసిందే. తొలుత తెలుగు మీడియాలో వారిద్దరూ వివాహం చేసుకునే అవకాశం ఉందంటూ వార్తలు వచ్చాయి. తరువాత అది నిజం కాదని ఇప్పటికే వారు వివాహం కూడా చేసుకున్నారని కూడా కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తరువాత లేదని వారు సహజీవనం మాత్రమే చేస్తున్నారని కూడా విభిన్న కోణాలలో వార్తలు వచ్చాయి. ఆ వార్తల నేపథ్యంలో నరేష్ మూడో భార్య రమ్య రఘుపతి కన్నడ మీడియా ముందు సంచలన ఆరోపణలు చేయడం ఆ తర్వాత నరేష్, పవిత్రలను మైసూర్ హోటల్లో రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడంతో ఈ వివాదం పతాక శీర్షికలను ఆకర్షించింది. ఇదిలా ఉండగా అసలు నరేష్ మొదటి ఇద్దరు భార్యలు? ఎవరు వారి బ్యాగ్రౌండ్ ఏంటి అనే విషయం మీద కూడా చర్చ జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆ విషయాలు మీ ముందుకు తీసుకువచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం.

English summary

here are the full details about actor VK Naresh 3 Marriages, Everything You Need To Know About His 3 Marriages Story is given in detailed