Waltair Veerayya మేకపిల్లను ఎత్తుకొన్న పులిలా.. ఎవడి అయ్యాకు వినను అంటూ రవితేజ ఫస్ట్ లుక్ క్రేజీగా!

మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన వాల్తేరు వీరయ్య చిత్రం సంక్రాంతి పండుగ కానుకగా రిలీజ్ అవుతున్నది. బాబీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం పక్కా మాస్, కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్‌తో తెరకెక్కింది. ఈ చిత్రంలో మాస్ మహారాజా రవితేజ ఓ కీలక పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన రవితేజ లుక్‌ను చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది. రవితేజ ఫస్ట్ లుక్ టీజర్ ఎలా ఉందో మీరే చూడండి..

English summary

Mega Star Chiranjeevi's Waltair Veerayya is set to release for Sankranti 2023. Mass Maharaj Ravi Teja doing a interesting role in this movie. Here is the Ravi Teja First look teaser for you.