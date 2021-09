తెలుగు టెలివిజన్ అద్బుతమైన కంటెంట్‌తో ఆకట్టుకొంటున్న జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ (ZEEL) దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 75 మిలియన్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రతీవారం వివిధ రకాల వినోద కార్యక్రమాల్ని అందిస్తున్నది. జీ తెలుగు. ఫిక్షన్ షోల నుంచి రియాలిటీ షో, టాక్ షో వరకు వివిధ రకాల కార్యక్రమాలతో వినోదాన్ని అందిస్తూ దూసుకెళ్తున్నది. అంతేకాకుండా టాలీవుడ్‌లో పలు సినిమాల శాటిలైట్ హక్కుల్ని దక్కించుకొంటూ అతిపెద్ద శాటిలైట్ చానెల్‌గా అవతరించింది. విభిన్నమైన కార్యక్రమాలతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో టాప్ జీఈసీ ఛానెల్‌గా కొనసాగుతున్నది. కేబుల్, డిజిటల్ వేదికలపై జీ తెలుగు పూర్తిస్థాయిలో విస్తరించి ఉంది. ఇప్పుడు జీ5లో సేవల్ని అందిస్తున్నది.

ఫ్యామిలీ, యూత్, అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకొనే విధంగా జీ తెలుగు విశేషంగా గుర్తింపు తెచ్చుకొంటున్నది. సీరియల్స్‌ మెప్పించడమే కాకుండా, ఆ సీరియల్స్‌లోని నటీనటులు మన ఇంట్లో సభ్యులుగా మారారు. ఇప్పుడు జీ కుటుంబం అవార్డుల కార్యక్రమాన్ని 11వ సారి దిగ్విజయంగా నిర్వహించేందుకు జీ టెలివిజన్ సిద్ధమైంది.

అద్భుతమైన కథలతో, ఆకట్టుకునే మలుపులతో ఎన్నో సీరియల్స్‌ని అందిస్తున్న మన జీ తెలుగు సాధారణ ప్రజల కష్టసుఖాలను ప్రధాన ఇతివృత్తాలుగా తీసుకుని, వాటిని ఆకట్టుకునే రీతిలో అందిస్తూ తన ప్రయాణాన్ని విజయవంతంగా కొనసాగిస్తున్నది. కష్ట మొచ్చినా కరగనిది, నష్ట మొచ్చినా చెరగనిది బంధాలతో నిండిన బంగారు కుటుంబం - జీ తెలుగు వారి కుటుంబం. ఆ అనుబంధాల్ని ఒక వేడుకలా చేసుకోవడమే ఈ అవార్డుల పండుగ. ఈ అవార్డుల కార్యక్రమంలో పాపులర్‌ వ్యూయర్స్‌ ఛాయిస్ నుంచి స్పెషల్‌ జ్యూరీ అవార్డుల వరకు ఎన్నో కేటగిరీలు ఉన్నాయి.

ఇక జీ కుటుంబం అవార్డుల విషయానికి వస్తే, ఇందులో విజేతల్ని ఓటింగ్‌ ప్రాసెస్‌ ద్వారా ఎన్నుకుంటారు. అభిమానులు, ప్రేక్షకులు తమకు నచ్చిన స్టార్స్‌కి ఓటు వేయవచ్చు. 57575 నెంబర్‌కు SMS చేసి మీరు ఓటు వేయవచ్చు. లేదా జీ తెలుగు ఫేస్‌బుక్, ఇన్స్‌టాగ్రామ్‌లో కామెంట్ చేయవచ్చు. ఇవేకాకుండా జీ 5 యాప్‌/వెబ్‌సైట్‌కి లాగిన్‌ అవ్వడం ద్వారా జీ కుటుంబం అవార్డ్స్‌ పోర్టల్ ద్వారా కూడా ఓటు వేయవచ్చు. ఈ ఓటింగ్ ప్రాసెస్ సెప్టెంబర్ 15 నుంచి సెప్టెంబర్ 30 వరకు కొనసాగనున్నది. అతి త్వరలోనే జీ కుటుంబం అవార్డుల కార్యక్రమాన్ని త్వరలోనే హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

English summary

Popular Television Channel Zee to announce its Family Awards very soon in Hyderabad. They have given options to vote for their favorite stars.