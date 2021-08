Kamal Haasan నా హృదయం ఉప్పొంగింది.. షేర్షా సినిమాపై కమల్ ప్రశంసల వర్షం

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని దేశభక్తి ప్రధానంగా తెరకెక్కిన చిత్రాల్లో సూపర్ టాక్ సొంతం చేసుకొన్న షేర్షా చిత్రానికి దేశవ్యాప్తంగా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ దక్కుతున్నది. కార్గిల్ పోరులో భారత సైనంలోని ఓ విభాగానికి నేతృత్వం వహించి పాక్ సేనలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసి కెప్టెన్ విక్రమ్ బాత్రా అశువులు బాసిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన జీవిత కథ నేపథ్యంగా తెరకెక్కిన చిత్రానికి దక్షిణాది దర్శకుడు విష్ణు వర్ధన్ దర్శకత్వం వహించి ఉత్తరాది ప్రేక్షకులను కూడా మెప్పించారు.

ఈ చిత్రానికి మంచి ఆదరణ దక్కుతున్న సమయంలో విలక్షణ నటుడు, భారత దేశం గర్వించదగిన యాక్టర్ కమల్ హాసన్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. షేర్షా సినిమా చూసిన తర్వాత కమల్ హాసన్ ట్విట్టర్‌లో స్పందించారు. ఇండియన్ ఆర్మీ ప్రతిష్టను పెంచే చిత్రంగా తెరకెక్కిందని ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

English summary

Kamal Haasan Tweeted that, Right from my childhood as a film fan and a patriot's son I resented the way Indian army was depicted in some of our Cinemas. Shershaah is that exception that makes my chest swell with pride for my soldiers.