లైగర్ సినిమాలో అక్రమ పెట్టుబడుల వ్యవహారంలో సినీ హీరో విజయ్ దేవరకొండను హైదరాబాద్‌లోని బషీర్ బాగ్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టోరేట్ (ఈడీ) కార్యాలయంలో బుధవారం సుదీర్ఘంగా విచారించింది. ఈ కేసులో రెండు వారాల క్రితం దర్శకుడు పూరీ జగన్నాథ్, నిర్మాత ఛార్మీ కౌర్‌ను 8 గంటలపాటు విచారించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ కేసులో కొన్ని క్లారిఫికేషన్ కోసం విజయ్ దేవరకొండను విచారణకు హాజరుకావాలంటూ నోటీసులు జారీ చేయడంతో ఆయన అధికారులు ముందుకు వచ్చారు. ఈ కేసు విచారణ తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ మీడియాతో మాట్లాడారు. అలాగే ఈ కేసు వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Vijay Deverakonda grilled for 12 hours for Fema violatation of Liger movie funds. He said, ‘popularity comes with its own side effects’- ‘It’s an experience it’s life, I did my duty when I was called I came’