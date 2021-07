నేను తీసిన చెత్త సినిమా అదే.. ఇడియట్ 2 తియ్యాలని అనుకోని...: పూరి జగన్నాథ్ కామెంట్స్

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో డేరింగ్ అండ్ డ్యాషింగ్ డైరెక్టర్ గా క్రేజ్ అందుకున్న పూరి జగన్నాథ్ కేవలం సినిమాలతోనే కాకుండా తన రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ తో కూడా ఎంతోమంది అభిమానులను సొంతం చేసుకున్నాడు. ఎలాంటి సినిమా చేసినా కూడా అందులో ఏదో ఒక ఎపిసోడ్ లో జీవితానికి సంబంధించిన అంశాలను హైలెట్ చేస్తుంటాడు. అయితే పూరి కెరీర్ లో ప్లాప్ సినిమాలు కూడా చాలానే ఉన్నాయి. ఇక దాదాపు అన్ని సినిమాలు తనకు ఇష్టమే అని చెప్పిన పూరి జగన్నాథ్ కేవలం ఒక ఒక్క సినిమా మాత్రం చెత్తగా తీశానని ఓపెన్ గా చెప్పాడు.

English summary

Puri Jagannath, who received a craze as a daring and dashing director in the Tollywood industry, has gained a lot of fans not only with his movies but also with his real life character. No matter what kind of film he makes, one of them highlights aspects of life in one episode. But there are also a lot of flop movies in Puri's career. Puri Jagannath, who said that he likes almost all movies, openly said that only one movie was the worst.