MAA Electionsలో మరో ట్విస్ట్.. కృష్ణంరాజుకు 15 మంది లేఖ, ప్రకాష్ రాజ్ తో హేమ భేటీ?

అనేక మలుపులు తిరుగుతున్న మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఎన్నికలు ఇప్పుడు మరో మలుపు తిరిగాయి. తాజాగా 15 మంది ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ సభ్యులు కృష్ణం రాజుకు లేఖ రాశారు. మరో పక్క హేమ-ప్రకాష్ రాజ్ ఇద్దరూ భేటీ అయ్యారని అంటున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

The Movie Artists Association (MAA) election has kept the film industry in news. The majority members urged the Disciplinary Committee chairman to take a call on the elections and schedule them as early as possible.