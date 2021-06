Rajamouli's RRR : మళ్ళీ మారిన రిలీజ్ డేట్.. అది కూడా కలిసొచ్చేలా జక్కన్న ప్లాన్ .. త్వరలో ప్రకటన!

దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో మెగా పవర్​స్టార్ రామ్​చరణ్, యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ హీరోలుగా తెరకెక్కిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం 'ఆర్ఆర్ఆర్'. సినిమా అనౌన్స్ చేసిన నాటి నుంచే ఈ సినిమా మీద ఎన్నో అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమా ఐదు భారతీయ భాషలలోనే కాక మరో ఐదు విదేశీ బాషలలో కూడా రిలీజ్ అవుతోంది. అయితే రిలీజ్ డేట్ విషయంలో కన్ఫ్యూజన్ నెలకొనగా ఇప్పుడు కొత్త రిలీజ్ డేట్ తెరమీదకు వచ్చింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

As we all know Roudram Ranam Rudhiram (RRR) will be missing its previously announced release date, which is on October 13, 2021.as per reports makers are planning to release the film on January 26th, coinciding with the 73rd Republic day of India.