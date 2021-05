టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో బెస్ట్ కపుల్స్ లిస్ట్ తీస్తే అందులో అల్లు అర్జున్ - స్నేహ రెడ్డి కూడా ఉంటారు. కరెక్ట్ వయసులో ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్న ఈ జంట ఎక్కువగా సింపుల్ లైఫ్ ను గడపడానికి ఇష్టపడుతుంది. ఇక ఎప్పటికప్పుడు బన్నీ పిల్లల ఫొటోలు వైరల్ అవుతూనే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా అల్లు అర్హ తండ్రి కంటే హై రేంజ్ లో ఫాలోవర్స్ ను పెంచుకుంటోంది. ఇటీవల ఆమె ఇచ్చిన ఒక స్టిల్ అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది.

English summary

Allu Arjun and Sneha Reddy are among the best couples in the Tollywood industry. The couple, who got married at the right age, mostly prefer to live a simple life. And from time to time photos of bunny kids keep going viral. Allu arha in particular is growing followers at a higher range than Arha’s father. A still she gave recently surprised everyone.