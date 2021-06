బెల్లంకొండ సినిమాపై కన్నేసిన బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో.. తెలుగు దర్శకుడితోనే..

టాలీవుడ్ రిచేస్ట్ కిడ్స్ లలో ఒకరైన బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ జయాపజయాలను ఏ మాత్రం లెక్క చేయకుండా సినిమాలు చేస్తున్నాడు. డిజాస్టర్ వచ్చినా కూడా ఈ హీరో కెరీర్ పై ఏ మాత్రం ప్రభావం పడడం లేదు. ప్రతి సినిమాను కూడా మార్కెట్ కు మించి ఖర్చు చేస్తుండడం ఇప్పటికి కూడా ఒక మిస్టరీగానే ఉంది. అయితే అప్పుడప్పుడు బెల్లంకొండ కొన్ని సినిమాలతో పరవాలేదు అనిపిస్తున్నాడు.

చివరగా రాక్షసుడు సినిమాతో బాక్సాఫీస్ హిట్ అందుకున్న విషయం తెలిసిందే. తమిళ్ మూవీ రాట్ససన్ కు రీమేక్ గా వచ్చిన ఆ సినిమాను రమేష్ వర్మ డైరెక్ట్ చేశాడు. మొత్తానికి తెలుగులో కూడా ఆ కథ సక్సెస్ కావడంతో ఇప్పుడు హిందీలో కూడా రీమేక్ కానున్నట్లు సమాచారం. ఇక ఆ సినిమాను రీమేక్ చేయబోయే హీరో మరెవరో కాదు. టాలెంటెడ్ ఆల్ రౌండర్ అక్షయ్ కుమార్ అని తెలుస్తోంది.

అక్షయ్ కుమార్ సౌత్ సినిమాలను రీమేక్ చేయడంలో సిద్ధహస్తుడు. మినిమమ్ హిట్ అయ్యేలా తెరపైకి తెస్తుంటాడు. ఇక చివరగా చేసిన కాంచన మాత్రం బెడిసికొట్టింది. ఇక ఇప్పుడు రమేష్ వర్మ దర్శకత్వంలోనే రాట్ససన్ ను బాలీవుడ్ లో రీమేక్ చేయడానికి సిద్ధమైనట్లు సమాచారం. తెలుగులో అయితే కథను పెద్దగా చేంజ్ చేయలేదు. కానీ హిందీలో కొన్ని మార్పులు చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మరి హిందీలో ఆ సినిమా ఎలాంటి రిజల్ట్ ను అందుకుంటుందో చూడాలి.

English summary

Bellamkonda srinivas It is known that the rakshasudu movie received a box office talk. The film is a remake of the Tamil movie Ratsason and is directed by Ramesh Varma. As the story was a success in Telugu as well, now there is information that it will be remade in Hindi as well. And the hero who is going to remake that movie is no other. Talented all-rounder seems to be Akshay Kumar.