డైరెక్ట్ ఓటీటీ రిలీజ్ కి మూడు టాలీవుడ్ సినిమాలు రెడీ.. ఏ సినిమాలంటే?

కరోనా కేసులు భారీగా నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో భారత దేశ వ్యాప్తంగా దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లో లాక్ డౌన్ అమలు చేస్తున్నారు.. ఈ నేపథ్యంలో థియేటర్లు ఇప్పట్లో ఓపెన్ అయ్యే అవకాశం అయితే కనిపించడం లేదు.. లాక్ డౌన్ కారణంగా జనం అంతా ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు.. ఇప్పుడు వరుసగా చాలా సినిమాలు ఓటీటీలో రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా తెలుగు నుంచి అయితే దాదాపు మూడు సినిమాలు ఓటీటీలో రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంటున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే



English summary

Some of the Tollywood filmmakers are in talks for a direct digital release, deals will be closed soon. Reports suggest that Venkatesh's Drishyam 2, Nithiin’s Maestro, Vishwak Sen’s Paagal makers are in plans for a direct digital release.