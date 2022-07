కరోనావైరస్ లాక్‌డౌన్ కాలంలో ఓటీటీ రంగం అనూహ్యంగా వేగం పుంజుకొన్నది. సినిమాలతోపాటు వెబ్ సిరీస్‌కు విశేషంగా ఆదరణ దక్కింది. ముఖ్యంగా ఇండియాలో వెబ్ సిరీస్ వీక్షణ అనూహ్యంగా పెరగడంతో ఓటీటీ రంగం కొత్త పుంతలు తొక్కింది. ఎన్నో వెబ్ సిరీస్‌లు ప్రేక్షకుల మన్నలను అందుకొన్నాయి. ఇంగ్లీష్‌తోపాటు వివిధ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ వెబ్ సిరీస్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ రికార్డు వ్యూస్ సాధించడం విశేషంగా మారింది.

English summary

Stranger Things 4 has 1.15 billion hours of viewing time over its first 28 days of release. Squid Game has a bigger viewing time at 1.65 billion hours among all Netflix originals in the first 28 days.