Samantha Ruth Prabhu ఇంట్లోకి దూరిన దొంగ.. అలా సమంతకు దొరికి.. పోలీసులకు బుక్కైన స్టార్ హీరో!

దక్షిణాదిలో అగ్రతార సమంత రుత్ ప్రభు కెరీర్ మంచి జోరుతో ముందుకు దూసుకెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నది. ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 వెబ్ సిరీస్ తర్వాత సమంత హిందీ మార్కెట్‌పై దృష్టిపెట్టినట్టు ఆమె ప్రాజెక్టులు చూస్తే స్పష్టంగా తెలుస్తున్నది. నాగచైతన్యతో విడాకుల షాక్ నుంచి త్వరగానే కోలుకొన్న సమంత ప్రస్తుతం భారీ ప్రాజెక్టులపై కన్నేసినట్టు ఆమె ప్లానింగ్ చూస్తే అంతా అర్దమవుతున్నది. ఇటీవల బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ అక్షయ్ కుమార్‌తో జతకట్టి ఫ్యాన్స్‌, ఇండస్ట్రీ వర్గాలను తనవైపు తిప్పుకొన్నది. ఈ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

South Star Samantha Ruth Prabhu paired with Akshay Kumar in television commercial for Kurkure. Samantha share a post that, Police officer of the movie turns out to be a Kurkure chor. akshaykumar what is this behaviour?