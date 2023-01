తమిళనాడులో సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా రిలీజైన చిత్రాలు మధ్య బాక్సాఫీస్ పోరు రసవత్తరంగా కనిపిస్తున్నది. విజయ్ నటించిన వారిసు, అజిత్ నటించిన తునివు చిత్రాలు పోటాపోటీగా కలెక్షన్లు సాధిస్తున్నాయి. అయితే బాక్సాఫీస్ వేటలో వారిసు తడబాటు కనిపిస్తున్నది. అయితే ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందిన వారిసు చిత్రం తునివు కంటే తక్కువ వసూళ్లు సాధిస్తున్నది. అంతేకాకుండా వారిసు టెలివిజన్ సీరియల్‌లా మాదిరిగా ఉందనే విమర్శలపై వంశీ పైడిపల్లి స్పందించిన తీరు ఎలా ఉందంటే?

English summary

Super star Vijay and Ajith fans on war mode in Social media over Varisu, Thunivu movies. Each and every fan are trolling on thease two movies. In this occassion, Varisu Director Vamshi Paidipally reacted Ajith fan's allegation that Varisu is a Television Serial.