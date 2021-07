అమీర్ ఖాన్ సంసారంలో 16 ఏళ్ల చిచ్చు.. ఇద్దరు భార్యలకు సేమ్ టూ సేమ్ విడాకులు!

బాలీవుడ్ మిస్టర్ పర్‌ఫెక్ట్ అమీర్ ఖాన్ వైవాహిక జీవితం రెండోసారి భగ్నమైంది. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకొన్న ఇద్దరు భార్యలకు విడాకులు ఇవ్వడం చర్చనీయాంశమైంది. వ్యక్తిత కారణాల వల్ల ఇద్దరు భార్యల నుంచి ఫ్రెండ్లీగానే ఆయన దూరం కావడం ఎలాంటి వివాదాలు చోటుచేసుకొన్నలేదు. కానీ అమీర్ ఖాన్ దాంపత్య జీవితంలో 16వ ఏడు కలిసి రాలేదనే చెబుతున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Bollywood super Star Aamir Khan marriage life splits after 16 years with Reena Dutta and Kiran Rao. He announced divorece after 16 years of successful family life. Now this, Incident goes high discussion point in media and social media.