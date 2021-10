Deepika Padukone అరుదైన గౌరవం.. 3000 మందిలో ఏకైక వ్యక్తిగా అంతర్జాతీయ అవార్డు

బాలీవుడ్‌లో అగ్రతారగా వెలుగొందుతున్న దీపిక పదుకోన్‌కు అరుదైన అవార్డు దక్కింది. అంతర్జాతీయ వేదికపైన అందుకొనే ఈ అవార్డును సాధించిన మొదటి భారతీయ సెలబ్రిటీగా దీపిక ఓ ఘనతను సొంతం చేసుకొన్నది. ఇటీవల కాలంలో ఉత్తమ ప్రతిభను చాటుతున్న హీరోయిన్ల నామినేషన్లను పరిశీలించిన కమిటీ దీపిక పదుకోన్‌కు ఈ అవార్డును అందించాలని నిర్ణయిం తీసుకొన్నది. ఈ అవార్డు వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Bollywood Star heroien Deepika Padukone has bagged the Global Achiever's Award 2021 for best role in fraternity for 'Best actress in Bollywood' by an International Platform.