అల్లు అర్హ ఫస్ట్ డే షూటింగ్.. మొదటి రోజే 9కోట్ల విలువైన క్యారావాన్ తో గ్రాండ్ ఎంట్రీ

తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి చాలామంది వారసులు ఉన్నారు. అయితే ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోలుగా ఎంట్రీ ఇచ్చే వారసులు ఇప్పుడు చైల్డ్ ఆర్టిస్టులుగానే భారీ స్థాయిలో క్రేజ్ అందుకుంటున్నారు. ఇక స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ గారాల కూతురు అల్లు అర్హ కూడా గ్రాండ్ గా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్న విషయం తెలిసిందే. శాకుంతలం సినిమాలో ఆమె ఒక హిస్టారికల్ పాత్రలో కనిపించనుంది. ఇక మొదటిరోజు ఆమె సెట్స్ లోకి రాగానే గ్రాండ్ గా వెల్కమ్ చెప్పారు.

English summary

Allu arha, daughter of stylish star Allu Arjun, is all set to make a grand entry. She will be seen in a historical role in the movie Shakuntalam. And on the first day when she came into the sets she said welcome as grand.