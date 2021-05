దక్షిణాది సినీపరిశ్రమ మరో ప్రముఖుడిని కోల్పోయింది. నటుడు, నిర్మాత, ఫిల్మ్ క్రిటిక్, యూట్యూబర్, ప్రముఖ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ మేనేజర్ వెంకట్ సుభ మరణించడం సిని ప్రముఖులను విషాదంలోకి నెట్టింది. ఆయన మరణంతో తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురైన సినీ ప్రముఖులు తమ సంతాప సందేశాలను సోషల్ మీడియాలో వెల్లడిస్తూ ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నారు. వెంకట్ సుభ వ్యక్తిగత వివరాలు, మరణానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Actor Prakash Raj manager Venkat Suba died with Coronavirus. In this tragic occassion, Prakash Raj wrote that, Ahhh no. Painful .. Feeling helpless losing friends n family one by one ..life is going to be heavier with their memories..thank you venkat for being a part of my journey.. will miss you. Folded handsFolded handsFolded handsrest in peace my friend