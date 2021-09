బిగ్‌బాస్ తెలుగు రియాలిటీ షో 19 మంది కంటెస్టెంట్లతో హ్యాపీ నోట్‌లో ప్రారంభమైంది. అయితే ఇంట్లో ఇంకా సర్దుకోక ముందే ఇంటి సభ్యుల మధ్య నామినేషన్ ప్రక్రియతో చిచ్చుపెట్టేందుకు బిగ్‌బాస్ రంగం సిద్ధం చేశారు. తొలి వారం ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లే సెలబ్రిటీ కోసం నామినేషన్ ప్రక్రియను నిర్వహించారు. ఈ ప్రక్రియలో ఎవరు నామినేట్ అయ్యారంటే

English summary

Bigg Boss telugu 5 Septemeber 6th Episode. Nomination process is initiated for First week Elimination by Bigg Boss. In this promo a disagreement took place between Anchor Ravi and Lob, Nataraj Master and Lobo.