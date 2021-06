Vijay Devarakonda's Ligerకి కాదనలేని ఓటీటీ ఆఫర్.. డిజిటల్+ శాటిలైట్ ఎంతంటే?

నువ్విలా సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చి పెళ్లి చూపులు సినిమాతో హీరోగా మంచి బ్రేక్ అందుకున్నాడు విజయ్ దేవరకొండ. చివరిగా చేసిన వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్ సినిమా నిరాశపరిచినా ఇప్పుడు పూరీ జగన్నాథ్ తో కలిసి లైగర్ సినిమా చేస్తున్నాడు. లైగర్ పేరుతో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు ఒక బంపర్ ఆఫర్ తగిలింది. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

As per latest reports Huge OTT deal for #VijayDeverakonda and #PuriJagannadh's #Liger Movie came in. The offer includes the Direct OTT rights and the satellite rights for Telugu, Hindi, Tamil, Malayalam, and Kannada languages.