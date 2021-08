Rajamouliకి షాక్ ఇచ్చిన ప్రభాస్.. నా చేతుల్లో ఏం లేదంటూ.. తెగించి వెళ్ళినా కష్టమే!

టాలీవుడ్ లో ఇప్పుడు సినిమాల రిలీజ్ డేట్ల టెన్షన్ నెలకొంది అని చెప్పక తప్పదు. నిజానికి ఒక రకంగా ఇదే రకమైన పరిస్థితి ఫస్ట్ వేవ్ పూర్తయిన తర్వాత కనిపించింది. కరోనా మొదటి వేవ్ పూర్తయిన తర్వాత ఒక్కసారిగా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ లో ఎన్ని సినిమాలు చేస్తున్నారో అన్ని సినిమాలకు సంబంధించిన రిలీజ్ డేట్ లను ఒక్కసారిగా ప్రకటించారు.

అయితే కరోనా మహమ్మారి మళ్ళీ విజృంభించడంతో సెకండ్ వేవ్ రావడం మళ్ళీ థియేటర్లు మూత పడటంతో ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా రిలీజ్ డేట్ల టెన్షన్ పట్టుకుంది. టాలీవుడ్ లో భారీ బడ్జెట్ సినిమాలుగా తెరకెక్కుతున్న అన్ని సినిమాలు ఇప్పుడు దాదాపు సంక్రాంతిని టార్గెట్ చేసుకున్నాయి. ఈ విషయంలో ప్రభాస్ రాజమౌళికి షాక్ ఇచ్చినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

As per reports Prabhas politely denies Rajamouli Request for Sankranthi Release, since they had considered his request earlier and postponed once. Radhe Shyam Team stick to Sankranti 2022 release.